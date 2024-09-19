Волейболистка «Тулицы» Есения Мишагина стала мастером спорта России

Фото из группы «Тулицы».

Это уже седьмой игрок, который получает высочайшее спортивное звание в команде.

Связующая волейбольного клуба «Тулица» Есения Мишагина по итогу прошлого сезона выполнила норматив для получения звания «Мастер спорта России». Спортсменке вручил значок и удостоверение губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

— Приятно отметить, что это уже седьмой игрок, который получает это высочайшее спортивное звание именно в нашей команде, — сообщили в пресс-службе клуба.

До этого «мастеров» получали спортсменки: Ольга Юрьева, Евгения Баяндина, Екатерина Тимошкова и Анастасия Азанова, Богумила Бярда и Амага Джиоева.