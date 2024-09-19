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Волейболистка «Тулицы» Есения Мишагина стала мастером спорта России
Фото из группы «Тулицы».

Волейболистка «Тулицы» Есения Мишагина стала мастером спорта России

Это уже седьмой игрок, который получает высочайшее спортивное звание в команде.

Связующая волейбольного клуба «Тулица» Есения Мишагина по итогу прошлого сезона выполнила норматив для получения звания «Мастер спорта России». Спортсменке вручил значок и удостоверение губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. 

— Приятно отметить, что это уже седьмой игрок, который получает это высочайшее спортивное звание именно в нашей команде, — сообщили в пресс-службе клуба. 

До этого «мастеров» получали спортсменки: Ольга Юрьева, Евгения Баяндина, Екатерина Тимошкова и Анастасия Азанова, Богумила Бярда и Амага Джиоева. 

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Автор:
сегодня, в 13:31 0
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