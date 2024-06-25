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В Туле на улице Санаторной открыли многофункциональный спорткомплекс
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле на улице Санаторной открыли многофункциональный спорткомплекс

Здание станет домом для волейбольной «Тулицы».

25 июня свои двери открыл спорткомплекс на 2500 зрительских мест. В торжественной церемонии принял участие врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Он поблагодарил компанию «Газпром» и лично Алексея Миллера за большое внимание к развитию спорта в Тульской области и строительство спорткомплекса. А также — экс-губернатора Алексея Дюмина, по инициативе которого в Туле появился уникальный спортивный объект.

— Сегодня мы открываем колоссальный по своим масштабам спорткомплекс с легкоатлетическим манежем. Он станет долгожданным домом для команд системы нашей волейбольной «Тулицы», а также для легкоатлетов, которые давно мечтали о полноразмерном манеже для тренировок и соревнований, — сказал Дмитрий Миляев. — Мы продолжим создавать в Тульской области условия, чтобы как можно больше людей могли отдавать предпочтение спорту и укреплять свое здоровье.

Первый зам. генерального директора Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома Алексей Кравченко отметил, что первые соревнования, которые принимает этот спорткомплекс, — Международный турнир довузовских образовательных организаций оборонных ведомств. Он вручил юным легкоатлеткам из сборной Тульской области символический ключ от спорткомплекса. Также в церемонии приняла участие серебряный призер Олимпийских игр 2004 года по легкой атлетике Наталья Иванова. К слову, в новом спорткомплексе расположен универсальный спортзал и легкоатлетический манеж. Спортсменка высоко оценила современную инфраструктуру, поблагодарила всех причастных за его создание и пожелала тульским спортсменам хороших результатов и новых рекордов.

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Как отметили в пресс-службе правительства, спорткомплекс «Тулица» на улице Санаторной состоит из легкоатлетического манежа на 1000 мест, универсального спортзала на 1500 мест. Он будет использоваться для тренировок профессиональных и сборных команд Тульской области по легкой атлетике, волейболу и баскетболу. Также в нем будут проводить международные, всероссийские и окружные соревнования по этим видам спорта.

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