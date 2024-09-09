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В Тульской области за антисанитарию закрыли банкетный комплекс
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В Тульской области за антисанитарию закрыли банкетный комплекс

Точка общепита не будет работать 80 суток.

В Кимовске по решению суда закрыли банкетный комплекс «Фаэтон», расположенный на ул. Заводской, 1. Причина — нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

Сообщается, что результаты проведенной уполномоченным органом проверки показали, что помещение кухни банкетного комплекса не содержится в чистоте, в холодном и горячем цехах на полу мусор, картон, мусорные баки переполнены, разделочный инвентарь с трещинами и без маркировки, у персонала отсутствуют медкнижки.

С учетом нарушений суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности комплекса на 80 суток.

На основании постановления суда отделением судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской области было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав выехал по месту нахождения организации общепита и опечатал помещение.

Предпринимателя, осуществляющего руководство комплексом «Фаэтон», ознакомили с процессуальными документами, предупредили об ответственности за неисполнение требований пристава.

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