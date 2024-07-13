  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тулячка Дарья Буравцова выиграла серебро Первенства России по лёгкой атлетике - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулячка Дарья Буравцова выиграла серебро Первенства России по лёгкой атлетике

Тулячка Дарья Буравцова выиграла серебро Первенства России по лёгкой атлетике

Первенство России среди юниоров до 20 лет по лёгкой атлетике проходит в Краснодаре.

Серебряную медаль в беге на 100 м с барьерами завоевала воспитанница школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» тулячка Дарья Буравцова.

IMG-20240713-WA0000.jpg

В финальном забеге Дарья показала результат 13.93 секунды. Тренирует спортсменку Светлана Веселова. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
легкая атлетика
Люди
Дарья БуравцоваСветлана Веселова
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ночью над Тулой можно было видеть очень красивые серебристые облака. Фоторепортаж
Ночью над Тулой можно было видеть очень красивые серебристые облака. Фоторепортаж
«Накажи автохама»: все стоят в пробке на жаре, но нашелся «особенный»
«Накажи автохама»: все стоят в пробке на жаре, но нашелся «особенный»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.