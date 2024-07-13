Тулячка Дарья Буравцова выиграла серебро Первенства России по лёгкой атлетике

Серебряную медаль в беге на 100 м с барьерами завоевала воспитанница школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» тулячка Дарья Буравцова.
В финальном забеге Дарья показала результат 13.93 секунды. Тренирует спортсменку Светлана Веселова.
Первенство России среди юниоров до 20 лет по лёгкой атлетике проходит в Краснодаре.
Серебряную медаль в беге на 100 м с барьерами завоевала воспитанница школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» тулячка Дарья Буравцова.
В финальном забеге Дарья показала результат 13.93 секунды. Тренирует спортсменку Светлана Веселова.
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