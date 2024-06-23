В Туле проходит первенство России по велоспорту среди юниоров

Фото: Минспорта Тульской области

В оружейной столице соревнуются велогонщики в возрасте от 17 до 22 лет.

На тульском велотреке проходит первенство России по велосипедному спорту среди юниоров и юниорок от 17 до 18 и от 19 до 22. В первый день соревнований спортсмены разыграли награды в командном спринте.



Среди юниорок 17-18 лет «золото» завоевали тульские гонщицы Виолетта Хайбуллаева, София Бессонова, Владислава Василенко и Екатерина Евланова завоевали золотую награду.

Среди юниоров 19-22 лет в этом виде программы победу одержали Богдан Меденец, Игорь Гирилович и Никита Быковский. Соревнования продолжаются.