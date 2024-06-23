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В Туле проходит первенство России по велоспорту среди юниоров
Фото: Минспорта Тульской области

В Туле проходит первенство России по велоспорту среди юниоров

В оружейной столице соревнуются велогонщики в возрасте от 17 до 22 лет.

На тульском велотреке проходит первенство России по велосипедному спорту среди юниоров и юниорок от 17 до 18 и от 19 до 22. В первый день соревнований спортсмены разыграли награды в командном спринте.

Среди юниорок 17-18 лет «золото» завоевали тульские гонщицы Виолетта Хайбуллаева, София Бессонова, Владислава Василенко и Екатерина Евланова завоевали золотую награду.

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Среди юниоров 19-22 лет в этом виде программы победу одержали Богдан Меденец, Игорь Гирилович и Никита Быковский. Соревнования продолжаются.

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