В Туле проходят Всероссийские соревнования по бадминтону «Тульский пряник»

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Медали оспаривают порядка 200 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет. Они представляют Москву, Московскую, Орловскую, Нижегородскую, Калужскую, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Вологодскую области и Краснодарский край. За Тульскую область выступают воспитанники СШ «Олимп» и СШ «ЦИВС».

Спортсмены выявят сильнейших в одиночном, парном и смешанном разряде. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и кубками. Соревнования завершатся 23 июня.

Подобные мероприятия привлекают к занятиям спортом подрастающее поколение, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».