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В Туле проходят Всероссийские соревнования по бадминтону «Тульский пряник»
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

В Туле проходят Всероссийские соревнования по бадминтону «Тульский пряник»

Соревнования стартовали 21 июня в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение».

Медали оспаривают порядка 200 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет. Они представляют Москву, Московскую, Орловскую, Нижегородскую, Калужскую, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Вологодскую области и Краснодарский край. За Тульскую область выступают воспитанники СШ «Олимп» и СШ «ЦИВС».

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Спортсмены выявят сильнейших в одиночном, парном и смешанном разряде. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и кубками. Соревнования завершатся 23 июня.

Подобные мероприятия привлекают к занятиям спортом подрастающее поколение, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».

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