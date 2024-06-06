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Летом на стадионе тульского «Арсенала» появится система идентификации болельщиков

Летом на стадионе тульского «Арсенала» появится система идентификации болельщиков

Об этом заявил врио губернатора региона Дмитрий Миляев.

В ближайшее время стадион тульского «Арсенала» будет оборудован системой идентификации болельщиков. Об этом сообщил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев:

— Речь идет об организации зон осмотра транспортных средств, будем усиливать видеонаблюдение, устанавливать рамки металлодетекторов, дополнительное оборудование контроля. Постепенно составим дальнейший план работ, стадионом будем заниматься, — заявил Миляев.

Напомним, «Арсенал» получил лицензию РФС-1 для допуска к играм в стыковых матчах с «Пари НН». Проиграв по сумме двух матчей, туляки остались в Первой лиге, в которой, к слову, не требуется система Fan ID.

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