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Участники Детского Кубка Тульской области по дворовому хоккею получат 1 млн рублей
Фото минспорта Тульской области.

Участники Детского Кубка Тульской области по дворовому хоккею получат 1 млн рублей

30 марта в «Ледовом дворце» Тулы наградили победителей и призеров детского Кубка по дворовому хоккею «Шаг в жизнь».

12 лучших дворовых хоккейных команд региона сражались за главный приз и звание чемпиона.
 
Результаты III Детского Кубка Тульской области по дворовому хоккею «Шаг в жизнь»:

1 место — команда «Мечта», пос. Шварцевский.
2 место — Команда «Гипс-Юниор», г. Новомосковск.
3 место — команда «Айсберг», г. Тула.
  
Председатель благотворительного фонда «Шаг в жизнь» Анфиса Чернова вручила Спортивной федерации по хоккею Тульской области сертификат на сумму 1 000 000 рублей на финансирование поездок команд-участников Кубка на соревнования/турниры и закупку спортивной экипировки и инвентаря в 2024 году.

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Призовой фонд будет распределен между участниками следующим образом:
1 место — 275 000 рублей;
2 место — 175 000 рублей;
3 место — 100 000 рублей;
4-12 места — 50 000 рублей.
 
Также памятные награды были вручены победителям номинаций:
«Лучший вратарь» — Тарасов Максим, команда «Гипс-Юниор»;
«Лучший снайпер» — Артём Серёгин, команда «Мечта»;
«Лучший игрок» — Будяков Ярослав, команда, «Айсберг»;
«Лучший тренер» - Суворов Николай Григорьевич, команда «Мечта»;
«Лучший клуб болельщиков» у команды «Гипс-Юниор».

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Проведение подобных соревнований помогает привлекать к занятиям спортом, как можно больше россиян, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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