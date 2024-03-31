Участники Детского Кубка Тульской области по дворовому хоккею получат 1 млн рублей

Фото минспорта Тульской области.

30 марта в «Ледовом дворце» Тулы наградили победителей и призеров детского Кубка по дворовому хоккею «Шаг в жизнь».

12 лучших дворовых хоккейных команд региона сражались за главный приз и звание чемпиона.



Результаты III Детского Кубка Тульской области по дворовому хоккею «Шаг в жизнь»:

1 место — команда «Мечта», пос. Шварцевский.

2 место — Команда «Гипс-Юниор», г. Новомосковск.

3 место — команда «Айсберг», г. Тула.



Председатель благотворительного фонда «Шаг в жизнь» Анфиса Чернова вручила Спортивной федерации по хоккею Тульской области сертификат на сумму 1 000 000 рублей на финансирование поездок команд-участников Кубка на соревнования/турниры и закупку спортивной экипировки и инвентаря в 2024 году.





Призовой фонд будет распределен между участниками следующим образом:

1 место — 275 000 рублей;

2 место — 175 000 рублей;

3 место — 100 000 рублей;

4-12 места — 50 000 рублей.



Также памятные награды были вручены победителям номинаций:

«Лучший вратарь» — Тарасов Максим, команда «Гипс-Юниор»;

«Лучший снайпер» — Артём Серёгин, команда «Мечта»;

«Лучший игрок» — Будяков Ярослав, команда, «Айсберг»;

«Лучший тренер» - Суворов Николай Григорьевич, команда «Мечта»;

«Лучший клуб болельщиков» у команды «Гипс-Юниор».

Проведение подобных соревнований помогает привлекать к занятиям спортом, как можно больше россиян, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».