В апреле вернется снег и минусовая температура: Вильфанд предупредил об изменении погоды

Фото Алексея Пирязева

Однако в ближайшие дни температурный фон в столице будет держаться ближе к майским значениям.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в апреле не стоит ждать постоянной теплой погоды: возможны и минус, и снег. По его словам, апрель редко обходится без снега и возвращения морозов.

«И ночью температура будет понижаться, сильные морозы не прогнозируются, но отрицательные значения еще будут», — сказал он в беседе ТАСС.

Однако такая погода как в эти дни, больше характерна для мая, чем для самого начала апреля. В понедельник, 1 апреля, температура воздуха будет на 5-7 градусов выше климатической нормы — ожидается до +18-19° С.