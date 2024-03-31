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В апреле вернется снег и минусовая температура: Вильфанд предупредил об изменении погоды
Фото Алексея Пирязева

В апреле вернется снег и минусовая температура: Вильфанд предупредил об изменении погоды

Однако в ближайшие дни температурный фон в столице будет держаться ближе к майским значениям.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в апреле не стоит ждать постоянной теплой погоды: возможны и минус, и снег. По его словам, апрель редко обходится без снега и возвращения морозов.

«И ночью температура будет понижаться, сильные морозы не прогнозируются, но отрицательные значения еще будут», — сказал он в беседе ТАСС.

Однако такая погода как в эти дни, больше характерна для мая, чем для самого начала апреля. В понедельник, 1 апреля, температура воздуха будет на 5-7 градусов выше климатической нормы — ожидается до +18-19° С.

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Фотограф:
сегодня, в 18:51 +1
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