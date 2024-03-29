Туляк пожаловался на утечки в канализационном коллекторе на улице Демонстрации

Фото Дмитрия Дзюбина и читателя Myslo.

Канализационный коллектор, идущий по кадастровому плану от ул. Костычева через ул. Демонстрации в сторону Красноармейского проспекта, имеет два видимых повреждения. Об этом Myslo сообщил читатель.

Одно — в районе дома № 197-а по ул. Демонстрации, второе – на берегу Воронки, неподалеку от стройки ЖК «Легенда».

Корреспонденты Myslo выехали на место, указанное на карте возле дома № 197-а по ул. Демонстрации. В стальной трубе на бетонных опорах, пересекающей реку Серебровку, три бреши, последняя, ближе к берегу, заглушена хомутами.

Слова читателя Myslo подтвердились, запах канализационных вод действительно ощутим.

Во втором месте повреждения более значительны:

— На берегу реки Воронки находится колодец, накрытый щекой кабельного барабана. Из него вытекает целый фекальный ручей. Это не ливневка, запах стоит невыносимый. Скорее всего коллектор в сторону Красноармейского или забит, или поврежден. Поэтому содержимое вытекает здесь. Колодец соединен трубой с другим, который находится примерно в десяти метрах от него в сторону больницы, — рассказал читатель.

Myslo направил официальный запрос в АО «Тулагорводоканал».