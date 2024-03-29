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Туляк пожаловался на утечки в канализационном коллекторе на улице Демонстрации
Фото Дмитрия Дзюбина и читателя Myslo.

Туляк пожаловался на утечки в канализационном коллекторе на улице Демонстрации

Myslo выехал на место, чтобы проверить информацию читателя.

Канализационный коллектор, идущий по кадастровому плану от ул. Костычева через ул. Демонстрации в сторону Красноармейского проспекта, имеет два видимых повреждения. Об этом Myslo сообщил читатель.

Одно — в районе дома № 197-а по ул. Демонстрации, второе – на берегу Воронки, неподалеку от стройки ЖК «Легенда». 

Корреспонденты Myslo выехали на место, указанное на карте возле дома № 197-а по ул. Демонстрации. В стальной трубе на бетонных опорах, пересекающей реку Серебровку, три бреши, последняя, ближе к берегу, заглушена хомутами.

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Слова читателя Myslo подтвердились, запах канализационных вод действительно ощутим. 

Во втором месте повреждения более значительны: 

— На берегу реки Воронки находится колодец, накрытый щекой кабельного барабана. Из него вытекает целый фекальный ручей. Это не ливневка, запах стоит невыносимый. Скорее всего коллектор в сторону Красноармейского или забит, или поврежден. Поэтому содержимое вытекает здесь. Колодец соединен трубой с другим, который находится примерно в десяти метрах от него в сторону больницы, — рассказал читатель.

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Myslo направил официальный запрос в АО «Тулагорводоканал».

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Фотограф:
сегодня, в 14:05 +2
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