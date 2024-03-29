«Арсенал» бесплатно продлит абонементы болельщикам на следующий сезон

Фото Алексея Пирязева.

Владельцы сезонных абонементов на матчи «Арсенала» получат бесплатную пролонгацию на сезон-2024/25 без замены бланков. Об этом объявила пресс-служба оружейников.

Сообщается, что на такие меры тульский клуб решил пойти в качестве извинения — за то, что болельщики не смогли посетить два матча команды. Речь идет о домашней игре с «Черноморцем», которую из-за состояния поля Центрального стадиона перенесли в Москву, и о противостоянии с «Тюменью». Этот матч в связи с усилением мер антитеррористической направленности пройдет без зрителей.

Кроме того, «Арсенал» предлагает болельщикам бесплатно посетить игру с «Химками», которая состоится 8 апреля в Подмосковье на «Арене Химки». Клуб организует трансфер до стадиона и обратно, а также входные билеты.

Чтобы записаться на выезд, необходимо с паспортом и абонементом прийти в клубный магазин (проспект Ленина, 87). Владельцы абонементов могут записаться в период с 31 марта по 1 апреля. Все желающие — с 3 по 4 апреля. Магазин работает с 11.00 до 20.00.

Подробности можно узнать в официальных соцсетях «Арсенала».