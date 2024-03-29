Отводили ребенка в детский сад и садились фасовать наркотики: полицейские задержали закладчиков в Туле

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Оперативники установили личность преступника и задержали злоумышленника во дворе многоквартирного дома. Им оказался 27-летний мужчина.

Он рассказал, что начал заниматься распространением наркотиков с июля прошлого года, после освобождения из мест лишения свободы. Ранее, он отбывал наказание за незаконный оборот запрещенных веществ.

Выяснилось, что ему помогала 21-летняя сожительница. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, вместе с молодыми людьми в квартире проживала трехлетняя дочь девушки. Сожители фасовали наркотики после того, как отводили девочку в детский сад. Закладки складывали в багажник автомобиля Infiniti.

Иномарка с запрещенными веществами была припаркована возле дома. В багажнике оперативники обнаружили более 4 тыс. подготовленных к сбыту расфасованных свертков с синтетическими наркотиками и шесть пакетов с массой растительного происхождения. Со слов задержанных, помимо марихуаны они распространяли соль и амфетамин. По предварительным данным, вес обнаруженных в автомобиле наркотиков составил более 1,5 кг марихуаны и более 1,5 кг «синтетики». Вещества изъяли и направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тульской области.

– В настоящее время мужчине и женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении них возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Задержанным грозит наказание до 20 лет лишения свободы, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас решается вопрос о передаче ребенка родственникам матери. Жизнь и здоровье девочки находится вне опасности.