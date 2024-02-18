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Юные спортсмены из Тульской области завоевали медали на соревнованиях по восточным боевым единоборствам

Юные спортсмены из Тульской области завоевали медали на соревнованиях по восточным боевым единоборствам

Одни из прошедших состязаний стали отборочными для формирования сборной России для выступления осенью на чемпионате мира в Японии.

3-4 февраля в Москве прошли Всероссийские соревнования «Кубок Юрия Долгорукого», по виду спорта восточное боевое единоборство дисциплина «Сетокан». В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 28 регионов РФ.

Состязания в последующем формируют сборную команду России для выступления осенью на чемпионате мира в Японии.

В составе сборной команды Тульской области на соревнования выезжали двое спортсменок из Плавского района: Головашкина Василиса и Мокроусова Ксения.

В результате конкурентных поединков бронзовую награду в командном виде удалось добыть Мокроусовой Ксении, которая вывела свою команду на 3-е место в соревнований.

17 февраля в Подольске прошёл Кубок России по восточному боевому единоборству дисциплина «Кобудо». В соревнованиях принимали участие более 600 участников из 24 регионов России. Команду города Плавска, в составе сборной команды Тульской области представляли 2 спортсмена, и оба достигли отличного результата.

Сидор Матвей стал победителем Кубка России, одержав победу в 5 поединках, и завоевал золото в своей возрастной подгруппе.

Поправко Артём стал серебряным призером данных соревнований.

Спортсмены подготовлены и тренируются в центре каратэ «Дракон» под руководством Кондратьева Антона Николаевича и Авдошина Максима Дмитриевича.

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