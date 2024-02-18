Юные спортсмены из Тульской области завоевали медали на соревнованиях по восточным боевым единоборствам

Одни из прошедших состязаний стали отборочными для формирования сборной России для выступления осенью на чемпионате мира в Японии.

3-4 февраля в Москве прошли Всероссийские соревнования «Кубок Юрия Долгорукого», по виду спорта восточное боевое единоборство дисциплина «Сетокан». В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 28 регионов РФ.

Состязания в последующем формируют сборную команду России для выступления осенью на чемпионате мира в Японии.

В составе сборной команды Тульской области на соревнования выезжали двое спортсменок из Плавского района: Головашкина Василиса и Мокроусова Ксения.

В результате конкурентных поединков бронзовую награду в командном виде удалось добыть Мокроусовой Ксении, которая вывела свою команду на 3-е место в соревнований.

17 февраля в Подольске прошёл Кубок России по восточному боевому единоборству дисциплина «Кобудо». В соревнованиях принимали участие более 600 участников из 24 регионов России. Команду города Плавска, в составе сборной команды Тульской области представляли 2 спортсмена, и оба достигли отличного результата.



Сидор Матвей стал победителем Кубка России, одержав победу в 5 поединках, и завоевал золото в своей возрастной подгруппе.

Поправко Артём стал серебряным призером данных соревнований.



Спортсмены подготовлены и тренируются в центре каратэ «Дракон» под руководством Кондратьева Антона Николаевича и Авдошина Максима Дмитриевича.