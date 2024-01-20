Тульские велогонщики завоевали медали в командном спринте на Кубке России

В первый день соревнований тульские спортсмены показали следующие результаты:
Кубок России:
Командный спринт:
1 место – Игорь Гирилович, Дмитрий Нестеров, Александр Дубченко (Тульская область) – 43,643;
3 место – Богдан Меденец, Максим Наумов, Никита Быковский (Тульская область) – 44,203.
3 место – Ольга Гончарова, Виолетта Хайбуллаева, Владислава Василенко, София Бессонова (Тульская область) – 51,610.
Всероссийские соревнования, Командный спринт, юниоры:
3 место – Артем Пученкин, Андрей Кунин (Тульская область), Дмитрий Павловский (Санкт-Петербург) – 47,740.
20 января пройдет групповая гонка по очкам и индивидуальный спринт.