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Тульские велогонщики завоевали медали в командном спринте на Кубке России

Тульские велогонщики завоевали медали в командном спринте на Кубке России

С 19 по 22 января в Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» проходит первенство и чемпионат России, Кубок страны по велоспорту на треке.

В первый день соревнований тульские спортсмены показали следующие результаты:

Кубок России:

Командный спринт:
1 место – Игорь Гирилович, Дмитрий Нестеров, Александр Дубченко (Тульская область) – 43,643;
3 место – Богдан Меденец, Максим Наумов, Никита Быковский (Тульская область) – 44,203.
3 место – Ольга Гончарова, Виолетта Хайбуллаева, Владислава Василенко, София Бессонова (Тульская область) – 51,610.

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Всероссийские соревнования, Командный спринт, юниоры:
3 место – Артем Пученкин, Андрей Кунин (Тульская область), Дмитрий Павловский (Санкт-Петербург) – 47,740.

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20 января пройдет групповая гонка по очкам и индивидуальный спринт.

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