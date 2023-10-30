Туляк завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях по боксу

Фото: пресс-служба городской администрации

В Казани недавно проходили XXI Всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы Заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Айрата Хаматова. Состязания, награды в которых оспаривали более 150 спортсменов, завершились в пятницу 27 октября.

Воспитанник СШОР «Металлург», кандидат в мастера спорта по боксу Волков Никита стал бронзовым призером соревнований в весовой категории 71 кг. Как сообщила пресс-служба городской администрации, подготовил спортсмена тренер-преподаватель Алексей Долгарев.