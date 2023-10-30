  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Туляк завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях по боксу - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях по боксу
Фото: пресс-служба городской администрации

Туляк завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях по боксу

Соревнования проходили в Казани.

В Казани недавно проходили XXI Всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы Заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Айрата Хаматова. Состязания, награды в которых оспаривали более 150 спортсменов, завершились в пятницу 27 октября.

Воспитанник СШОР «Металлург», кандидат в мастера спорта по боксу Волков Никита стал бронзовым призером соревнований в весовой категории 71 кг. Как сообщила пресс-служба городской администрации, подготовил спортсмена тренер-преподаватель Алексей Долгарев.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
сегодня, в 17:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
спортбокссоревнования
Место
Тульская областьТулаКазань

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле водитель Audi решил, что ему можно через двойную сплошную
В Туле водитель Audi решил, что ему можно через двойную сплошную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.