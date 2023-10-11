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Кубок России по пауэрлифтингу в Туле: эмоциональный фоторепортаж с женского дня соревнований

Кубок России по пауэрлифтингу в Туле: эмоциональный фоторепортаж с женского дня соревнований

Как выглядят самые сильные девушки страны?

11 октября в тульском ФОКе «Оружейник» состоялось награждение победителей и призеров абсолютного зачета среди женщин в дисциплине «троеборье» в рамках Кубка России по пауэрлифтингу.

Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что Кубок России по пауэрлифтингу — важное событие для спортивного сообщества и способствует популяризации этого вида спорта. 

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 417 спортсменов из 64 регионов России. Участники выявляют сильнейшего в троеборье, троеборье классическом, жиме и жиме классическом.

Кубок России по пауэрлифтингу завершится 18 октября.

Смотрите большой и эмоциональный фоторепортаж Myslo с женского дня соревнований!

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сегодня, в 17:45 0
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