Кубок России по пауэрлифтингу в Туле: эмоциональный фоторепортаж с женского дня соревнований

11 октября в тульском ФОКе «Оружейник» состоялось награждение победителей и призеров абсолютного зачета среди женщин в дисциплине «троеборье» в рамках Кубка России по пауэрлифтингу.

Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что Кубок России по пауэрлифтингу — важное событие для спортивного сообщества и способствует популяризации этого вида спорта.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 417 спортсменов из 64 регионов России. Участники выявляют сильнейшего в троеборье, троеборье классическом, жиме и жиме классическом.

Кубок России по пауэрлифтингу завершится 18 октября.

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