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Юных футболистов и футболисток приглашают на просмотр в академию тульского «Арсенала»
Фото из архива Myslo

Юных футболистов и футболисток приглашают на просмотр в академию тульского «Арсенала»

Тренировки будут проходить на бесплатной основе.

ЦПЮФ-Академия «Арсенал» объявляет дополнительный набор юношей 2008–2016 годов рождения и девушек 2008–2014 годов рождения.

Просмотр юных футболистов состоится 7 октября на стадионе Академии ПФК «Арсенал» по адресу: Тула, проспект Ленина, 87/10.

Расписание:

10.00 — юноши и девушки 2008–2011 годов рождения.
Регистрация в 9.30 в здании Академии «Арсенал».

12.00 — юноши 2012–2016 годов рождения.
Регистрация в 11.30 в здании Академии «Арсенал».

При себе нужно иметь спортивную форму и обувь, медицинскую справку и документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт).

Важно! Без медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий спортом в допуске к просмотру будет отказано.

Тренировки будут проходить на бесплатной основе.

Предварительная регистрация проходит с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по телефонам: +7 (4872) 52-52-87, +7 (961) 262-29-46.

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