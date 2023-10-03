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Хоккейная «Академия Михайлова» во второй раз обыграла «Динамо СПб»
Фото пресс-службы "Академии Михайлова".

Хоккейная «Академия Михайлова» во второй раз обыграла «Динамо СПб»

Счет матча – 4:1.

2 октября «Академия Михайлова» сыграла повторный матч с «Динамо СПб».
На вторую игру против «динамовцев» тренерский штаб туляков внёс одно изменение в составе — вместо Павла Нестерова на льду появился Алексей Мазур.

Туляки начали активно. Уже на пятой минуте Даниил Булыгин открыл счёт, а через 35 секунд Максим Рябышев увеличил перевес до 2:0.

Во второй двадцатиминутке подопечные Юрия Наваренко не сбавляли обороты, но забросить шайбу смогли за несколько минут до перерыва, когда гости удалились, и «михайловцы» играли в большинстве — отличился Кирилл Колыхалов.

В начале третьего периода «Динамо СПб» отыграло одну шайбу, но через 6 минут Матвей Брынцев забросил.

4:1 — победа «Академии Михайлова».

Главный тренер тульской команды Юрий Наваренко:

Юрий Наваренко.jpg

— Игра сегодня не очень понравилась, ожидал немного другого. Начали неплохо, но потом отдали нити игры. Я бы не сказал, что сегодня были какие-то сильные нарушения, где мы не успевали. Просто была неосторожность. По результату оцениваю серию положительно, но по хоккею есть моменты, которые мы должны улучшать.

Даниил Булыгин, защитник «Академии Михайлова»:

Булыгин.jpg

— Не получилось реализовать много моментов, но никто не обещал, что будет легко, из-за этого такие результаты за два матча. Мы еще ни разу не сыграли на ноль. Конечно, хочется, чтобы у вратарей были «сухие» игры и чтобы мы их тоже радовали хорошей игрой. Атмосфера на матчах шикарная. Болельщики нас всегда гонят вперед, спасибо им за это!

Следующие матчи «Академия Михайлова» проведёт дома. Соперником станет СКА-1946. Игры пройдут 5 октября в 19.00, а 6 октября в 13.00.

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