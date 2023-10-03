Прокуратура и ГИБДД нагрянули с проверкой на штрафстоянку на ул. Сызранской. Что они там нашли?

Прокуратура Пролетарского района совместно с ГИБДД провела проверку исполнения ООО «Техинвестстрой» установленных норм, регламентирующих организацию и эксплуатацию штрафстоянки. Надзорные органы проверили территорию специализированной площадки на ул. Сызранской в Туле, предназначенной для размещения эвакуированных автомобилей.
Установлено, что дорожная разметка, обозначающая границы парковочных мест, не соответствовала требованиям, имелись дефекты дорожного покрытия в виде выбоин.
Кроме этого, выявлены нарушения требований противопожарной безопасности:
- должностное лицо «Техинвестстроя» не обучено дополнительным профессиональным программам по переподготовке в области пожарной безопасности,
- в помещении хозблока, расположенном на территории специализированной стоянки, светильник эксплуатировался со снятым колпаком, подсобное, кладовое помещения и кабинет не оборудованы системой пожарной сигнализации.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района примет комплекс мер прокурорского реагирования.