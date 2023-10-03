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Прокуратура и ГИБДД нагрянули с проверкой на штрафстоянку на ул. Сызранской. Что они там нашли?

Прокуратура и ГИБДД нагрянули с проверкой на штрафстоянку на ул. Сызранской. Что они там нашли?

Меры прокурорского реагирования будут применены к ООО «Техинвестстрой» из-за выбоин на дороге и неправильной разметки.

Прокуратура Пролетарского района совместно с ГИБДД провела проверку исполнения ООО «Техинвестстрой» установленных норм, регламентирующих организацию и эксплуатацию штрафстоянки. Надзорные органы проверили территорию специализированной площадки на ул. Сызранской в Туле, предназначенной для размещения эвакуированных автомобилей.

Установлено, что дорожная разметка, обозначающая границы парковочных мест, не соответствовала требованиям, имелись дефекты дорожного покрытия в виде выбоин. 

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Кроме этого, выявлены нарушения требований противопожарной безопасности:

  • должностное лицо «Техинвестстроя» не обучено дополнительным профессиональным программам по переподготовке в области пожарной безопасности,
  • в помещении хозблока, расположенном на территории специализированной стоянки, светильник эксплуатировался со снятым колпаком, подсобное, кладовое помещения и кабинет не оборудованы системой пожарной сигнализации.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района примет комплекс мер прокурорского реагирования.

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