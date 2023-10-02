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Тульские рукопашники завоевали 73 медали в Орле
Фото с сайта минспорта Тульской области

Тульские рукопашники завоевали 73 медали в Орле

В нашей копилке 26 золотых, 23 серебряных и 24 бронзовых наград.

1 октября в Орле прошли открытые чемпионат и первенство Орловской области по рукопашному бою. В рамках соревнований состоялся межрегиональный фестиваль среди детей 8-9 лет и 10-11 лет.

За медали боролись более 300 спортсменов из 17 городов Тульской, Орловской, Московской, Воронежской и Курской областей.

Сборную нашего региона представляли спортсмены Белёва, Ефремова, Киреевска, Новомосковска и Тулы. По итогам соревнований спортсмены завоевали 73 медали различного достоинства — 26 золотых, 23 серебряных и 24 бронзовых наград.

Данные соревнования послужили подготовкой к всероссийскому старту по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, мужчин и женщин, посвящённому 82-й годовщине героической обороны Тулы в ВОВ. Они пройдут с 27 по 29 октября на базе многофункционального спортивного центра «Тула-Арена».

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