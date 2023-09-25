Команда Тульской области примет участие в фестивале ГТО в «Артеке»

Команда Тульской области примет участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций.
Как сообщает минспорт региона, фестиваль состоится с 25 сентября по 16 октября в «Артеке».
Ребята будут соревноваться как в личном, так и в командном зачете по следующим испытаниям (тестам) ГТО:
- бег 60 м, 1500 м и 2000 м,
- метание мяча 150 г,
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши),
- плавание 50 м,
- стрельба из электронного оружия,
- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами.