Команда Тульской области примет участие в фестивале ГТО в «Артеке»

Фото минспорта Тульской области

Команда Тульской области примет участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Как сообщает минспорт региона, фестиваль состоится с 25 сентября по 16 октября в «Артеке».

Ребята будут соревноваться как в личном, так и в командном зачете по следующим испытаниям (тестам) ГТО: