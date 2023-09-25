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Команда Тульской области примет участие в фестивале ГТО в «Артеке»
Фото минспорта Тульской области

Команда Тульской области примет участие в фестивале ГТО в «Артеке»

Болеем за наших!

Команда Тульской области примет участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Как сообщает минспорт региона, фестиваль состоится с 25 сентября по 16 октября в «Артеке».

Ребята будут соревноваться как в личном, так и в командном зачете по следующим испытаниям (тестам) ГТО:

  • бег 60 м, 1500 м и 2000 м,
  • метание мяча 150 г,
  • сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши),
  • плавание 50 м,
  • стрельба из электронного оружия,
  • наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
  • прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
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