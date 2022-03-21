новости
новости
Регистрация
Арсенальцы Смольников и Деспотович пропустят матч против «Ахмата»

Арсенальцы Смольников и Деспотович пропустят матч против «Ахмата»

Из-за перебора жёлтых карточек.

Футболисты тульского «Арсенала» Игорь Смольников и Джордже Деспотович пропустят матч 23-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
 
Оба спортсмена будут отбывать дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. Матч состоится 2 апреля в Туле в 14.00.
 
После 22 сыгранных матчей «Арсенал» расположился на 14-й строчке турнирной таблицы. В активе команды Миодрага Божовича 20 набранных очков.
 
Сюжет: Арсенал
«Зенит» — «Арсенал»: такой футбол нам не нужен
Спорт
«Зенит» — «Арсенал»: такой футбол нам не нужен
вчера, в 14:11, 32 2994 3
«Зенит» крупно обыграл «Арсенал» в Санкт-Петербурге – 3:0
Спорт
«Зенит» крупно обыграл «Арсенал» в Санкт-Петербурге – 3:0
19 марта, в 21:25, 97 2998 1
Тульский «Арсенал» оштрафовали из-за поведения болельщиков
Спорт
Тульский «Арсенал» оштрафовали из-за поведения болельщиков
18 марта, в 12:50, 12 1661 0
Матч «Зенита» и «Арсенала» рассудит один из самых авторитетных российских арбитров
Спорт
Матч «Зенита» и «Арсенала» рассудит один из самых авторитетных российских арбитров
18 марта, в 08:20, 16 1255 1
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:18 0
Другие статьи по темам
Прочее
ФутболАрсеналТуладисквалификацияИгорь СмольниковДжордже Деспотович

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские лыжники стали призерами Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Тульские лыжники стали призерами Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Чем в российских кинотеатрах заменят иностранные фильмы?
Чем в российских кинотеатрах заменят иностранные фильмы?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.