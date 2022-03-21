Арсенальцы Смольников и Деспотович пропустят матч против «Ахмата»

Футболисты тульского «Арсенала» Игорь Смольников и Джордже Деспотович пропустят матч 23-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».

Оба спортсмена будут отбывать дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. Матч состоится 2 апреля в Туле в 14.00.

После 22 сыгранных матчей «Арсенал» расположился на 14-й строчке турнирной таблицы. В активе команды Миодрага Божовича 20 набранных очков.