Арсенальцы Смольников и Деспотович пропустят матч против «Ахмата»
Из-за перебора жёлтых карточек.
Футболисты тульского «Арсенала» Игорь Смольников и Джордже Деспотович пропустят матч 23-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
Оба спортсмена будут отбывать дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. Матч состоится 2 апреля в Туле в 14.00.
После 22 сыгранных матчей «Арсенал» расположился на 14-й строчке турнирной таблицы. В активе команды Миодрага Божовича 20 набранных очков.
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