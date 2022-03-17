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Судимая тулячка украла из супермаркета 23 шоколадки
Изображение Enotovyj с сайта Pixabay

Судимая тулячка украла из супермаркета 23 шоколадки

Злоумышленница нигде не работает.

В дежурную часть полиции поступило заявление от менеджера по безопасности одного из сетевых магазинов. Женщина рассказала, что из торгового зала на ул. Болдина были украдены 23 плитки шоколада.

Сыщики просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность и местонахождение злоумышленницы. Воришкой оказалась нигде не работающая ранее судимая 21-летняя девушка. Она призналась в содеянном.

 

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