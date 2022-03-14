новости
новости
Регистрация
Тулячка завоевала серебро в финале Кубка России по конькобежному спорту

Тулячка завоевала серебро в финале Кубка России по конькобежному спорту

Кристина Грумандь стала второй на дистанции в 3 километра.

В Иркутске проходит финальный этап Кубка России по конькобежному спорту. Тульскую область представляет спортсменка группы высшего спортивного мастерства ГУ ТО «ОКСШОР» Кристина Грумандь. Она выступает на этих соревнованиях при поддержке Центра спортивной подготовки сборных команд региона.
 
«11 марта, в первый соревновательный день, наша спортсменка завоевала серебро на дистанции 3000 метров с результатом 4.28,24. Соревнования продолжаются», — сообщило министерство спорта Тульской области.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:03 +2
Другие статьи по темам
Событие
спортконькобежный спорт
Место
ТулаТульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Веневе продавщица украла продукты из магазина, но ее заметила камера
В Веневе продавщица украла продукты из магазина, но ее заметила камера
В Веневском районе в ДТП с перевертышем пострадал мужчина
В Веневском районе в ДТП с перевертышем пострадал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.