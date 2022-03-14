Тулячка завоевала серебро в финале Кубка России по конькобежному спорту

Кристина Грумандь стала второй на дистанции в 3 километра.

В Иркутске проходит финальный этап Кубка России по конькобежному спорту. Тульскую область представляет спортсменка группы высшего спортивного мастерства ГУ ТО «ОКСШОР» Кристина Грумандь. Она выступает на этих соревнованиях при поддержке Центра спортивной подготовки сборных команд региона.

«11 марта, в первый соревновательный день, наша спортсменка завоевала серебро на дистанции 3000 метров с результатом 4.28,24. Соревнования продолжаются», — сообщило министерство спорта Тульской области.