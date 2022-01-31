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Фанаты тульского «Арсенала» выступили против введения Fan ID

Фанаты тульского «Арсенала» выступили против введения Fan ID

Такое заявление они опубликовали в своей группе во «ВКонтакте».

Фанаты тульского «Арсенала» выразили позицию по поводу введения системы Fan ID. Напомним, соответствующий закон в России вступит в силу с 1 июня. Он предусматривает, что болельщики не смогут посещать спортивные мероприятия без оформления персонифицированного цифрового документа.

— Объединение фанатов тульского «Арсенала» выражает единогласное несогласие с введением идентификации зрителей с помощью системы Fan ID, — такое заявление опубликовано в группе во «ВКонтакте».

Будут ли фанаты бойкотировать матчи команды, не сообщается.

Отметим, что против новой системы выступили болельщики еще восьми клубов — «Спартака», «Динамо», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Факела», «Локомотива» и «Уфы».

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Автор: Кристина Вернигорина
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