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С исторического здания на ул. Пролетарской исчезла мемориальная доска
Фото Руслана Алиева

С исторического здания на ул. Пролетарской исчезла мемориальная доска

Речь идёт о доме № 61, где с 1918 по 1922 годы находился Чулковский РКП(б).

В Туле с дома № 61 по ул. Пролетарской исчезла мемориальная доска, на которой было написано, что «В этом здании с 1918 по 1922 годы находился Чулковский РКП(б). Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал туляк Руслан Алиев. Так дом выглядел до недавнего времени:

А вот как это место выглядит сейчас:

«Когда уже мы научимся уважать историю своего города? В Туле в очередной раз пропала мемориальная доска, связанная с советским прошлым».

Автор уточняет, что в 2008 году мемориальную доску уже похищали и рассчитывает, что этот случай не останется без внимания администрации города.

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