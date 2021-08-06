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На ул. Металлургов в Туле с балкона третьего этажа выпала женщина

На ул. Металлургов в Туле с балкона третьего этажа выпала женщина

Пострадавшая умерла в больнице.

Как стало известно Myslo, накануне вечером рядом с домом № 44-а по ул Металлургов в Туле обнаружили израненную 41-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу на ул. Чаплыгина, но усилия медиков оказались тщетны — она скончалась.
 
На данный момент известно, что пострадавшая жила в том же доме, рядом с которым ее обнаружили. Предполагается, что она выпала с балкона своей квартиры на третьем этаже.
 
Сейчас по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Рассматриваются различные версии трагедии.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:11 +3
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