Тульские легкоатлеты привезли семь медалей со Спартакиады молодежи

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Калуге прошел второй этап Спартакиады молодежи России по легкой атлетике в рамках Центрального и Северо-западного округов. Команда Тульской области на этих стартах завоевала семь медалей – три золотых, одну серебряную и три бронзовых.

В метании копья Роман Ряховский (тренеры Ряховский и Горячих) одержал победу, сделав традиционный в сезоне бросок за 70 метров. В беге на 1500 метров сильнейшей стала Анастасия Мишина (тренеры Сергеев и Анисимов) с результатом 4 мин. 38,70 с.

В толкании ядра сразу два воспитанника Андрея Горячих поднялись на пьедестал. Победу одержал Глеб Максимов с результатом 15 м 90 см. Бронза здесь на счету Леонида Долматова – 15 м 43 см.

В тройном прыжке серебряную медаль в копилку сборной региона принесла Юлия Якунина (тренер Спиридонов), показав 12 м 03 см. Ещё один воспитанник Бориса Спиридонова Константин Соловецкий завоевал бронзу в прыжке в длину, «улетев» в лучшей попытке на 7 м 03 см.

В беге на 800 м в упорной борьбе на последних метрах дистанции бронзу отвоевал Савелий Косыгин (тренер Анисимов). Его результат – 1 мин. 56,0 с.