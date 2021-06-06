На Центральном стадионе Тулы продолжается реконструкция футбольного поля. Фоторепортаж Myslo

На Центральном стадионе «Арсенал» продолжаются работы по замене газона. Реконструкция поля пройдет в несколько этапов – сначала будет полностью демонтирована система полива. Затем агрономы снимут старый газон, чтобы перейти к подготовительным работам.

На поле завезут речной песок, после усадки на него положат слой плодородной почвы, который станет «подушкой» для будущего покрытия. Финальный этап – укладка свежесрезанных рулонов травы и монтаж новой системы орошения.

Работы планируется завершить в середине июня. Они будут полностью оплачены из бюджета клуба