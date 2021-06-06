новости
новости
Регистрация
На Центральном стадионе Тулы продолжается реконструкция футбольного поля. Фоторепортаж Myslo

На Центральном стадионе Тулы продолжается реконструкция футбольного поля. Фоторепортаж Myslo

Работы полностью оплачены деньгами из бюджета ПФК «Арсенал».

На Центральном стадионе «Арсенал» продолжаются работы по замене газона. Реконструкция поля пройдет в несколько этапов – сначала будет полностью демонтирована система полива. Затем агрономы снимут старый газон, чтобы перейти к подготовительным работам.

На поле завезут речной песок, после усадки на него положат слой плодородной почвы, который станет «подушкой» для будущего покрытия. Финальный этап – укладка свежесрезанных рулонов травы и монтаж новой системы орошения.

Работы планируется завершить в середине июня. Они будут полностью оплачены из бюджета клуба

Галерея
Реконструкция Арсенала, Фото: 1
Реконструкция Арсенала, Фото: 2
Реконструкция Арсенала, Фото: 3
Реконструкция Арсенала, Фото: 4
Реконструкция Арсенала, Фото: 5
Реконструкция Арсенала, Фото: 6
Реконструкция Арсенала, Фото: 7
Реконструкция Арсенала, Фото: 8
Реконструкция Арсенала, Фото: 9
Реконструкция Арсенала, Фото: 10
Реконструкция Арсенала, Фото: 11
Реконструкция Арсенала, Фото: 12
Реконструкция Арсенала, Фото: 13
Реконструкция Арсенала, Фото: 14
Реконструкция Арсенала, Фото: 15
Реконструкция Арсенала, Фото: 16
Реконструкция Арсенала, Фото: 17
Реконструкция Арсенала, Фото: 18
Реконструкция Арсенала, Фото: 19
Реконструкция Арсенала, Фото: 20
Реконструкция Арсенала, Фото: 21
Реконструкция Арсенала, Фото: 22
Реконструкция Арсенала, Фото: 23
Реконструкция Арсенала, Фото: 24
Реконструкция Арсенала, Фото: 25
Реконструкция Арсенала, Фото: 26
Реконструкция Арсенала, Фото: 27
Реконструкция Арсенала, Фото: 28
Реконструкция Арсенала, Фото: 29
Реконструкция Арсенала, Фото: 30
Реконструкция Арсенала, Фото: 31
Реконструкция Арсенала, Фото: 32
Реконструкция Арсенала, Фото: 33
Реконструкция Арсенала, Фото: 34
Реконструкция Арсенала, Фото: 35
Реконструкция Арсенала, Фото: 36
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 21:21 −11
Другие статьи по темам
Прочее
футболАрсеналстадионфутбольное полереконструкция футбольного поля
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле сегодня ожидается дождь
В Туле сегодня ожидается дождь
Безработная жительница Одоева украла у пенсионера смартфон
Безработная жительница Одоева украла у пенсионера смартфон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.