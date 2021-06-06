Безработная жительница Одоева украла у пенсионера смартфон

Преступление женщина совершила во время совместного распития спиртного.

В Одоеве полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился 66-летний мужчина. Он заявил, что после распития алкоголя со знакомой у него пропал смартфон.

Стражи порядка довольно быстро установили местонахождение подозреваемой. 43-летняя безработная ранее судимая женщина созналась в краже.

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.