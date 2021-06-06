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Безработная жительница Одоева украла у пенсионера смартфон

Безработная жительница Одоева украла у пенсионера смартфон

Преступление женщина совершила во время совместного распития спиртного.

В Одоеве полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился 66-летний мужчина. Он заявил, что после распития алкоголя со знакомой у него пропал смартфон.
 
Стражи порядка довольно быстро установили местонахождение подозреваемой.  43-летняя безработная ранее судимая женщина созналась в краже.
 
В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. 
 
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вчера, в 20:20 +5
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