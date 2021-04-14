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Тульские спортсмены стали бронзовыми призерами первенства России по картингу
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульские спортсмены стали бронзовыми призерами первенства России по картингу

Поздравляем ребят!

В Грозном прошел первый этап чемпионата и первенства России по картингу. Ареной для встречи 95 картингистов со всей России стала трасса «Крепость Грозная» длиной чуть более 1300 метров.

Как сообщает пресс-служба минспорта Тульской области, в соревнованиях в составе команды Tula Karting Racing Team под руководством Михаила Кузнеченко приняли участие юные спортсмены Георгий Талдыкин, Ярослав Афанасенков (класс «Супер мини»), а также Андрей Лось (класс OK-Junior).

По итогам соревнований сборная Тульской области по картингу заняла 3-е место в командном зачете. Уже на следующих выходных тульские картингисты примут участие в первом этапе чемпионата «Содружество» в Курске.

 

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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 07:35 +3
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