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В Алексине завершился чемпионат России по следж-хоккею

В Алексине завершился чемпионат России по следж-хоккею

Соревнования федерального уровня проходили на республиканской учебно-тренировочной базе Министерства спорта РФ «Ока».

По итогам многодневной борьбы победителем соревнований стал московский клуб «Феникс», в седьмой раз подтвердивший свой чемпионский титул.

Второе место занял СХК «Югра», в финальной серии матчей югорские следж-хоккеисты уступили «Фениксу» со счетом 2:1.

В матчевой серии за третье место СХК «Удмуртия» им. В. Н. Кузнецова (Удмуртская Республика) со счетом 2:1 одержал победу над СХК «Ястребы» (Оренбургская область).

Пятое место в итоговом протоколе заняла сборная команда города Москвы.

Команда Тульской области СХК «Звезда» в этом году заняла шестое место.

Седьмое место – за СХК «Башкирские пираты», а восьмое – у сборной Челябинской области.

В торжественной церемонии награждения чемпионата России приняла участие заместитель директора Департамента реализации программ ПКР, вице-президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике Ольга Семенова.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:13 +2
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