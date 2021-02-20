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На Центральном стадионе Тулы реконструируют велотрек: фоторепортаж

На Центральном стадионе Тулы реконструируют велотрек: фоторепортаж

Работы планируется завершить до конца следующего года. После их завершения соревнования можно будет проводить в любую погоду.

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев проинспектировал реконструкцию тульского велотрека на Центральном стадионе. Она проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Работы начались в конце прошлого года – благодаря личному участию губернатора Алексея Дюмина на реконструкцию было выделено четверть миллиарда рублей.

– Реконструкция тульского велотрека — это масштабный и значимый проект для Тульской области выполняемый по индивидуальному проекту. В этом году нашему велотреку исполняется 125 лет. Он старейший в стране. Сооружение такого исторического и спортивного значения нуждалось в обновлении, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к объектам спортивной инфраструктуры, – отметил Андрей Журавлев. 

На велотреке уже установлено ограждение строительной площадки, рабочие разбирают восточную трибуну. После завершения работ на её первом этаже разместятся велокабины, тренажерные залы и ремонтная мастерская. 

На втором этаже восточной трибуны помимо санитарно-бытовых помещений расположится гостиница на 60 мест, где спортсмены будут жить во время сборов и соревнований. На велотреке оборудуют трибуны на 350 посадочных мест, в том числе для маломобильных зрителей.

По периметру трекового полотна будет обустроен козырёк, который позволит увеличить период тренировочных занятий на 2-3 месяца. Благодаря ему соревнования можно будет проводить в любую погоду. Реконструкцию велотрека планируют завершить до конца 2022 года.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:24 0
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