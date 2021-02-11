Молодежка тульского «Арсенала» не смогла обыграть «Рязань»

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Вчера, 10 февраля, молодежная команда тульского «Арсенала» провела очередной товарищеский матч. Игра состоялась в рамках подготовки к весенней части молодежного первенства России по футболу.

Соперником туляков стала команда «Рязань», выступающая в Профессиональной футбольной лиге. Игра не изобиловала опасными моментами и проходила с незначительным преимуществом гостей. При этом в конце матча футболист «Арсенала» не смог реализовать пенальти.

В итоге игра завершилась нулевой ничьей.