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Молодежка тульского «Арсенала» не смогла обыграть «Рязань»
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Молодежка тульского «Арсенала» не смогла обыграть «Рязань»

Товарищеская игра завершилась со счетом 0:0.

Вчера, 10 февраля, молодежная команда тульского «Арсенала» провела очередной товарищеский матч. Игра состоялась в рамках подготовки к весенней части молодежного первенства России по футболу.
 
Соперником туляков стала команда «Рязань», выступающая в Профессиональной футбольной лиге. Игра не изобиловала опасными моментами и проходила с незначительным преимуществом гостей. При этом в конце матча футболист «Арсенала» не смог реализовать пенальти.
 
В итоге игра завершилась нулевой ничьей.
 
 
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