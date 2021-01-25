Волейбольная «Тулица» всухую обыграла «Заречье» из Одинцово

Первый домашний матч 20-го тура закончился для тулячек со счётом 3:0.

В спорткомплексе «Новое поколение» на ул. Металлургов состоялся матч 20-го тура волейбольной Суперлиги, в которой встретились «Тулица» и клуб «Заречье» из подмосковного Одинцово.

Первая серия осталась за тулячками, счёт – 25:14. Во второй гостям удалось немного вырваться вперёд, но «Тулица» оставалась на высоте – 25:22. Третья серия завершилась со счётом 25:17 в пользу хозяек площадки.