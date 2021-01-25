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В Тульской области для студентов-родителей введена дополнительная выплата
Фото: msch52.ru

В Тульской области для студентов-родителей введена дополнительная выплата

Всего в Тульской области родителям выплачивается 55 видов пособий, из которых 43 – региональные.

В минувшем году около 500 студенческих семей получили дополнительные выплаты к рождению ребёнка. За 2018-2019 годы деньги получили более 1200 молодых семей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

Меры соцподдержки, назначаемые при рождении первого ребенка, реализуются в регионе в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

В Тульской области действует целый ряд мер поддержки материнства и детства. Выплачивается 55 видов пособий, 43 из которых установлены региональным законодательством.

При рождении ребенка в семье, где один из родителей учится на очной форме обучения, выплачивается областное единовременное пособие – 25750 рублей. Кроме того, 4000 рублей выплачивается на ребёнка ежемесячно до трёх лет (при среднем доходе семьи ниже прожиточного минимума).

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