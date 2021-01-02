Евгений Луценко попал в Азбуку РПЛ по итогам 2020 года

Евгений Луценко - один из самых талантливых и результативных игроков тульского клуба. В 2020 году форвард отличился тем, что активно забивал головой. И благодаря этому Луценко попал в Азбуку РПЛ.

На сайте премьер-лиги указано, что Луценко установил рекорд по забитым головой мячам — 9, забивал футболист шесть туров подряд. Предыдущий рекорд в 7 мячей принадлежал Александру Бухарову, Артему Дзюбе и Сейду Думбия.