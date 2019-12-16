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Волейболистки «Тулицы-2» провели тренировку доброты для детей
Фото: vk.com/vc_tulitsa

Волейболистки «Тулицы-2» провели тренировку доброты для детей

Ребята с огромным удовольствием повторяли за спортсменками упражнения и играли в пионербол.

Накануне в УСК «Новое поколение» состоялась традиционная «Тренировка доброты». Во время нее волейболистки «Тулицы-2» на время стали тренерами-наставниками детей из центра «Добродетель».
 
 
«В игровом зале наша молодежка устроила ребятам, как всегда, теплый прием. Со знанием дела (ведь многие из ребят участвовали в занятиях уже не в первый раз) и огромным удовольствием дети повторяли за спортсменками упражнения разминки, отрабатывали волейбольные приемы», — сообщает пресс-служба команды.
 
В конце встречи ребята сыграли в пионербол. Несмотря на почти часовую тренировку, энергия и позитивный настрой у детей только прибавлялись. Юные гости спортсменок согласились закончить тренировку, только получив обещание о новой встрече с «Тулицей» в самое ближайшее время!
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:10 +1
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