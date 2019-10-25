новости
новости
Регистрация
Тульская фигуристка выступила на соревнованиях «Мордовские узоры»

Тульская фигуристка выступила на соревнованиях «Мордовские узоры»

Ксения Зевахина заняла девятое место.

С 22 по 24 октября в Саранске прошли Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Мордовские узоры». Участие в турнире приняли более 100 спортсменов из 15 регионов страны.

В десятку сильнейших юниорок вошла представительница Тульской области Ксения Зевахина, занявшая 9-е место в разряде КМС.

Ксюша занимается в Областной комплексной спортивной школе олимпийского резерва Тулы, тренируется под руководством Ирины Назаровой и Владимира Измагилова.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фигурное катаниеконькифигуристкасоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Разыскиваются очевидцы ДТП на ул. Шоссейной в Туле
Разыскиваются очевидцы ДТП на ул. Шоссейной в Туле
«Ростелеком» поможет оцифровать и сохранить урожай
«Ростелеком» поможет оцифровать и сохранить урожай
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.