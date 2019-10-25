Тульская фигуристка выступила на соревнованиях «Мордовские узоры»

С 22 по 24 октября в Саранске прошли Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Мордовские узоры». Участие в турнире приняли более 100 спортсменов из 15 регионов страны.

В десятку сильнейших юниорок вошла представительница Тульской области Ксения Зевахина, занявшая 9-е место в разряде КМС.

Ксюша занимается в Областной комплексной спортивной школе олимпийского резерва Тулы, тренируется под руководством Ирины Назаровой и Владимира Измагилова.