Разыскиваются очевидцы ДТП на ул. Шоссейной в Туле

В редакцию Myslo обратилась тулячка, близкие которой 20 октября пострадали в ДТП на ул. Шоссейной в Туле (Косогорский путепровод).

«В результате ДТП пострадал мой муж и дети 14 и 15 лет. Большая просьба откликнуться очевидцев. Возможно, у кого-то есть запись с видеорегистратора. Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, участвовавших в спасении моей семьи. ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Телефон:+7-920-759-33-75. Оксана», - написала автор обращения.

Напомним , по предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля Mazda Verisa не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем в Mitsubishi Colt.

В аварии пострадали 38-летний водитель Mitsubishi, две его пассажирки (девочки 14 и 15 лет), а также 22-летняя пассажирка Mazda. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени.