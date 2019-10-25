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Разыскиваются очевидцы ДТП на ул. Шоссейной в Туле

Разыскиваются очевидцы ДТП на ул. Шоссейной в Туле

Помощь необходима для установки всех обстоятельств происшествия.

В редакцию Myslo обратилась тулячка, близкие которой 20 октября пострадали в ДТП на ул. Шоссейной в Туле (Косогорский путепровод).   
 
«В результате ДТП пострадал мой муж и дети 14 и 15 лет. Большая просьба откликнуться очевидцев. Возможно, у кого-то есть запись с видеорегистратора. Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, участвовавших в спасении моей семьи. ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Телефон:+7-920-759-33-75. Оксана», - написала автор обращения.
 

 
Напомним, по предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля Mazda Verisa не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем в Mitsubishi Colt.
 
В аварии пострадали 38-летний водитель Mitsubishi, две его пассажирки (девочки 14 и 15 лет), а также 22-летняя пассажирка Mazda. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени.
 
Предполагаемый виновник автоаварии скрылся после ДТП, но через некоторое время сам пришел в полицию. 
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В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 1
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 2
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 3
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 4
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 5
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 6
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 7
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 8
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 9
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 10
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 11
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 12
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 13
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 14
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 15
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 16
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 17
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 18
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 19
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:28 +7
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