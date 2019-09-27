Баскетболисты «Арсенала» обыграли «Зенит-2» в овертайме

Фото из архива Myslo.

Баскетболисты «Арсенала» обыграли «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Матч состоялся в рамках Кубка России по баскетболу. Оружейники добыли победу в овертайме — 92:87 (25:29, 21:18, 19:12, 11:17, 16:11).

Самым результативным в составе «Арсенала» стал Дмитрий Рытенко, набравший 20 очков. У хозяев площадки 19 очков на счету Константина Шевчука.

Сегодня команде Виктора Ускова предстоит сыграть с курскими «Русичами». Начало игры — в 15.00. В прямом эфире матч можно посмотреть на официальном сайте РФС.