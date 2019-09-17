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Туляк завоевал путевку на первенство Европы по тайскому боксу

Туляк завоевал путевку на первенство Европы по тайскому боксу

Поздравляем Мурада Гиясова!

С 9 по 15 сентября в Краснодаре прошли Кубок России и Кубок Кавказа по тайскому боксу. Эти соревнования являлись отборочными на чемпионат и первенство Европы. За путевки на престижные турниры состязались около 450 спортсменов. 

Представители Тульской областной федерации тайского бокса успешно выступили на соревнованиях. Золотую медаль и право представлять наш регион в составе сборной России на первенстве Европы завоевал Мурад Гиясов (СШОР «Восток»). 

Наталья Бабинцева (СШОР «Восток») стала обладательницей серебра, Вероника Блохина (клуб «Щит и Меч»), Магомед Багомедов (СШОР «Восток»), Вусал Марданов (СШОР «Восток») завоевали бронзовые медали. 

Спортсмены тренируется у Абдула Малаалиева и Александра Зайцева.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:10 +1
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