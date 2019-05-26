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В Новомосковске стартовал детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2019
Фото Дмитрия Абрамова.

В Новомосковске стартовал детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2019

В седьмой раз в Ледовом дворце «Юбилейный» собираются юные хоккеисты со всего мира. В этот раз — больше команд, больше побед и спорта!

Турнир EuroChem Cup уже давно считается главным хоккейным событием в мире детского и юношеского спорта. А в то время, как хоккеисты из России борются на «взрослом» чемпионате мира, это особенно актуально, ведь на несколько дней Новомосковск (да и вся Тульская область) становится мировым центром юношеского хоккея.

С каждым годом масштабы турнира всё шире: в этот раз Ледовый дворец «Юбилейный» принимает 14 команд из 10 стран мира. Для сравнения: самый первый турнир EuroChem Cup 2013 принял всего четыре команды участников.

В этом сезоне к командам из России, Эстонии, Литвы, Финляндии, Бельгии, Германии, США и Швейцарии присоединились спортсмены из Италии и Китая, а всего это — более 230 юных хоккеистов. Тульскую область представляют ребята из Новомосковска.

В первый же игровой день «Новомосковский хоккейный клуб» разгромил своих противников из Германии — команду «Юнгадлер Мангейм» — со счетом 10:0! Еще одна российская команда «Юрматы» из Салавата обыграла бельгийских хоккеистов из «Антверп фантомс» со счетом 6:1. Внушительный старт для российских спортсменов! Кстати, и для российских болельщиков тоже: каждая группа поддержки старалась перекричать, перепеть, перетанцевать — «переболеть» конкурентов. Поэтому в первый день турнира кипел не только лед: жарко было на всей территории Ледового дворца.

Но, конечно, детский спортивный турнир — не только про соперничество. Он еще и про дружбу, стремление к победе и новые впечатления. Что важнее, EuroChem Cup — это место, где собираются спортсмены и болельщики со всех уголков света. И обязательно дружат, общаются во время самого турнира и даже после него и возвращаются в приветливый Новомосковск снова. Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель в приветственном письме участникам и организаторам турнира отметил:

«EuroChem Cup — фантастический пример того, как спорт может объединить молодых людей со всего мира для того, чтобы состязаться, заводить новых друзей и принимать новые культуры».

Русскую культуру участники принимают сполна. Каждый год для юных спортсменов готовится что-то особенное. Так, пару лет назад гостям показали Куликово поле и Ясную Поляну, а в прошлом – «Золотой город», Музей оружия и устроили поездку по Детской железной дороге. А своими впечатлениями, пожеланиями и ценными советами хоккеисты (да и все гости «Юбилейного») могут делиться на Стене пожеланий — места хватит! И главное желание у всех, кажется, одно — чтобы турнир снова и снова собирал ребят со всего света и праздник спорта продолжался.

В церемонии открытия турнира приняли участие глава администрации МО город Новомосковск Алексей Бирюлин, восьмикратный чемпион мира, двукратный чемпион Олимпийских игр Борис Михайлов, руководитель департамента общественных связей и коммуникаций компании «ЕвроХим» Владимир Торин и исполнительный директор «НАК «Азот» Александр Савенков.

Борис Михайлов обратился к спортсменам:

Борис Михайлов

– Желаю вам прекрасной игры, хорошего настроения, побед. А еще поскорее подрасти: вы все-таки будущие игроки ваших сборных! Особенно смотрю на наших ребят. Видно, что российской команде нужна свежая кровь. Так это же вы! Еще хочу сказать большое спасибо руководству Тульской области и города Новомосковска, особенно компании «ЕвроХим». Каждый год турнир проходит на самом высоком уровне.

Затем слово взял Алексей Бирюлин:

Алексей Бирюлин

– В седьмой раз гостеприимный Новомосковск принимает у себя главный детский хоккейный турнир. Для нашего города май — череда торжественных праздничных событий, а венчает ее большой хоккейный праздник. Хочу всем нам пожелать бескомпромиссной борьбы, интересных игр, а ребятам — получать удовольствие не только от происходящего на игровом поле, но и от общения и новых знакомств.

Владимир Торин поблагодарил всех, кто принимает участие в турнире:

Владимир Торин

– Спасибо администрации Тульской области, Новомосковска, но, в первую очередь, конечно, вам, ребята! С каждым разом вас всё больше и больше. Будем болеть за всех вас, но победит пусть сильнейший!

Турнир EuroChem Cup 2019 пройдет в Новомосковске с 26 по 29 мая. Закончится турнир матчем между звездами советского и российского хоккея против игроков детской сборной мира.

Трансляции всех матчей можно смотреть на официальном YouTube канале турнира. Расписание игр смотрите в группе ВКонтакте.

Официальный сайт соревнований — eurochemhockey.com.

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 10:10 +2
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