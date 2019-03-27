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Туляки вошли в состав сборной страны по кикбоксингу

Туляки вошли в состав сборной страны по кикбоксингу

С 18 по 23 марта в Ершово Московской области прошел Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе к-1.

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов. По итогам соревнований Гиясов Мурад завоевал золотую медаль, Гиясова Алина и Бабинцева Наталья серебряные медали.

Спортсмены вошли в состав сборной России и будут представлять нашу страну на чемпионате и первенстве Европы и чемпионате мира.

Специалисты отмечают, что все спортсмены, представлявшие Тульскую область на Чемпионате, провели хорошие бои. Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.

сегодня, в 17:10 0
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Тульская область

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