Туляки вошли в состав сборной страны по кикбоксингу
С 18 по 23 марта в Ершово Московской области прошел Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе к-1.
В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов. По итогам соревнований Гиясов Мурад завоевал золотую медаль, Гиясова Алина и Бабинцева Наталья серебряные медали.
Спортсмены вошли в состав сборной России и будут представлять нашу страну на чемпионате и первенстве Европы и чемпионате мира.
Специалисты отмечают, что все спортсмены, представлявшие Тульскую область на Чемпионате, провели хорошие бои. Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.
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