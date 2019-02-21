Тульские мини-футболистки стали четвертыми на турнире в Воронежской области

Тульская женская команда приняла участие во всероссийских соревнованиях «Оргхим — Первенство России по мини-футболу (футзалу)» среди команд игроков 2001—2002 гг. р. Турнир прошел в Воронежской области.

По итогам сыгранных матчей победителем соревнований стали девушки из воронежской команды «Факел», второе место у команды из Белгородской области «СШ № 3-Спартак», третье место завоевала «Куряночка» из Курска.

Тульская команда «ТГП» стала четвертой. Тулячка Алина Тимонина — лучшая нападающая турнира.

«ТГП» — «Факел»: 0−1

«ТГП» — «Куряночка»: 3−4

«ТГП» — «Надежда»: 2−0

«СШ № 3-Спартак» — «ТГП»: 5−2

Тренер девчонок Дмитрий Шароваров уверен, что команда могла сыграть и лучше.

- За неделю до турнира лучший игрок области сезона-2018 уехала на просмотр в клуб «Рязань ВДВ», к чемпиону Россию. Я сам был инициатором этой поездки. Хотелось бы, чтобы условия для развития женского мини-футбола в Тульской области все-таки были! Тогда лучшие игроки не будут уезжать в Москву, Тамбов, Рязань, а играть в своем городе за свой клуб, — рассуждает Дмитрий.

Напомним, о развитии этого вида спорта и команде Шароварова Myslo писал несколько недель назад. Тренер тогда обратился в редакцию, чтобы привлечь внимание к женскому мини-футболу. После публикации в «Слободе» откликнулись несколько человек, которые финансово помогли выехать на соревнования в Воронежскую область.

- От лица команды, родителей и тренерского состава хочу выразить «Слободе» благодарность за поддержку. В том числе, благодаря вам мы смогли поучаствовать в футбольном турнире.

Надеюсь, что отношение к этому виду спорта в регионе теперь изменится, и в будущем у нашей команды будет поддержка, условия и возможность выезжать на соревнования подобного уровня! Я буду продолжать делать всё для развития этого вида спорта в Тульской области, — говорит Дмитрий Шароваров.

А уже 9 марта в поселке Ленинский пройдет футбольный фестиваль, посвященный Международному женскому дню. В спортивном мероприятии примут участие 60 футболисток из Тульской области.