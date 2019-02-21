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Тульские гимнастки привезли медали с престижного турнира

Тульские гимнастки привезли медали с престижного турнира

В подмосковном Реутове завершился клубный турнир по художественной гимнастике «Зимние звезды» на призы чемпионки мира и Европы Александры Ермаковой.

В нем приняло участие более 400 гимнасток. География участниц — от Тюмени до Санкт-Петербурга: Москва, Смоленск, Ярославль, Тула, Санкт-Петербург, Тюмень, Красногорск, Сергиев Посад, Кинешма, Луганск, Архангельск и др.

Воспитанницы Центра художественной гимнастики «Династия» выступили успешно и заняли призовые места в своих возрастных категориях. Так, групповая команда 2008−2009 года рождения выиграла первое место. В ее составе: Лилия Арбузова, Анастасия Гольдина, Дарья Дремина, Ксения Зуева, Варвара Леонова.

 

Групповая команда 2011-2012 годов рождения заняла шестое место. В ее составе: Анастасия Ерощева, Каролина Калинина, Илона Ленко, Мария Митяева, Анна Храброва, Софья Храброва.

В личном первенстве тулячки расположились на пятом месте: Алёна Созонтова (2013 г. р.), Мария Митяева (2012 г. р.), Анастасия Якимович (2007 г. р.) Спортсменки тренируются под руководством Дины Сафоновой, Анастасии Груздевой, Милены Зайцевой.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:01 +7
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