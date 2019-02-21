Центральный рынок в Туле ждут перемены
Собственник предложил капитально отремонтировать павильон «Овощи-фрукты» и благоустроить территорию. Однако это не поддержали в правительстве.
20 февраля первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел очередное заседание Градостроительно-земельного совета региона.
Члены совета рассмотрели вопрос концепции строительства и благоустройства территории Центрального рынка. Собственник земельного участка планирует капитально отремонтировать существующий павильон «Овощи-фрукты» и провести благоустройство территории.
Как отметил Валерий Шерин, в проект необходимо включить все здания и полностью благоустроить территорию.
Валерий Шерин
– В конце прошлого года губернатор поставил задачу провести именно комплексную реконструкцию Центрального рынка. Особое внимание сейчас уделяется благоустройству исторического центра. Рынок тоже является его частью. Во многих городах такие объекты становятся туристическими, их посещают гости. Было бы прекрасно переформатировать рынок целиком, чтобы изменился формат, появились точки общественного питания. То, что вы предлагаете, очень усеченная концепция, другие павильоны также нуждаются в обновлении в части и внешнего вида, и внутреннего содержания.
Председатель правительства отметил, что в таком формате проект не может быть поддержан. Он поручил доработать концепцию: предусмотреть возможность обновления других павильонов, тщательно проработать вопросы благоустройства с учетом прокладки инженерных коммуникаций.
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