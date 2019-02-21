Центральный рынок в Туле ждут перемены

– В конце прошлого года губернатор поставил задачу провести именно комплексную реконструкцию Центрального рынка. Особое внимание сейчас уделяется благоустройству исторического центра. Рынок тоже является его частью. Во многих городах такие объекты становятся туристическими, их посещают гости. Было бы прекрасно переформатировать рынок целиком, чтобы изменился формат, появились точки общественного питания. То, что вы предлагаете, очень усеченная концепция, другие павильоны также нуждаются в обновлении в части и внешнего вида, и внутреннего содержания.