Житель Узловой пытался задушить знакомого и разбил об его голову бутылку

Узловский городской суд вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ночью 30 июля осужденный пришёл домой к своему знакомому, с которым у него были неприязненные отношения. Возникла перепалка, которая затем переросла в драку.

Осужденный избил своего оппонента, а затем наступил ногой на шею лежащему на полу мужчине. Затем, подобрав валявшуюся в комнате пустую стеклянную бутылку, он ударил его по голове. Бутылка разбилась, потерпевший потерял сознание.

Мужчина получил тупую травму грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму – эти повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. С учётом смягчающих обстоятельств, суд приговорил злоумышленника к двум годам колонии общего режима.