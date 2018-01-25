Тульский лыжник-паралимпиец завоевал серебро на II этапе Кубка мира

Россияне принимают участие во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Соревнования проходят в немецком городе Оберрид.

На турнире выступает туляк Владимир Удальцов. Он представляет Тульскую и Московскую области.

В третий соревновательный день по лыжным гонкам на короткой дистанции среди спортсменов с нарушением зрения Владимир Удальцов стал серебряным призером (спортсмен-ведущий — Руслан Богачев).