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Тульский лыжник-паралимпиец завоевал серебро на II этапе Кубка мира

Тульский лыжник-паралимпиец завоевал серебро на II этапе Кубка мира

Поздравляем Владимира Удальцова!

Россияне принимают участие во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Соревнования проходят в немецком городе Оберрид.

На турнире выступает туляк Владимир Удальцов. Он представляет Тульскую и Московскую области.

В третий соревновательный день по лыжным гонкам на короткой дистанции среди спортсменов с нарушением зрения Владимир Удальцов стал серебряным призером (спортсмен-ведущий — Руслан Богачев).

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:50 +6
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