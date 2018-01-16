Тульский конькобежец стал мастером спорта России

Туляк на фото слева.

Илья Алексеев завоевал две медали на соревнованиях в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге прошли IV этап Кубка Союза конькобежцев России среди юниоров и Всероссийские соревнования на призы заслуженного мастера спорта Валентины Стениной.

Туляк Илья Алексеев вернулся с двумя серебряными наградами.

В сложных погодных условиях при сильном ветре и температуре воздуха -24 градуса подопечный Елены и Евгения Прусовых дважды занимал вторые места в забегах на 500 метров (39,16 сек.) и 1000 метров (1.19,21 сек.). На обеих дистанциях наш спортсмен выполнил нормативы мастера спорта России.