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Тульский конькобежец стал мастером спорта России
Туляк на фото слева.

Тульский конькобежец стал мастером спорта России

Илья Алексеев завоевал две медали на соревнованиях в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге прошли IV этап Кубка Союза конькобежцев России среди юниоров и Всероссийские соревнования на призы заслуженного мастера спорта Валентины Стениной.

Туляк Илья Алексеев вернулся с двумя серебряными наградами.

В сложных погодных условиях при сильном ветре и температуре воздуха -24 градуса подопечный Елены и Евгения Прусовых дважды занимал вторые места в забегах на 500 метров (39,16 сек.) и 1000 метров (1.19,21 сек.). На обеих дистанциях наш спортсмен выполнил нормативы мастера спорта России.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:53 +5
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